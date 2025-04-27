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12:27, 27 апреля 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев с ВСУ на белгородском направлении

Минобороны: Потери ВСУ на белгородском направлении составили 75 военнослужащих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении за сутки составили 75 военнослужащих. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои велись подразделениями группировки войск «Север» в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки в Сумской области Украины.

В министерстве уточнили, что за минувшие сутки российские бойцы нанесли на этом направлении поражение пяти бригадам ВСУ: механизированной, танковой, двум десантно-штурмовым, а также бригаде территориальной обороны.

Из техники на белгородском направлении ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 6 артиллерийских орудий. Кроме того, был уничтожен склад горючего.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на возможную попытку прорыва ВСУ под Белгородом во время пасхального перемирия. По его словам, это подтверждает недоговороспособность Киева.

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