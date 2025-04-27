В России рассказали о нехватке двух профессий в стране

Российские компании остро нуждаются в системных аналитиках и разработчиках сайтов. Об этом стало известно из данных Росстата, которые приводит РИА Новости.
Согласно исследованиям ведомства о потребности среднего и крупного бизнеса в сотрудниках за 2024 год, больше всего предприятиям не хватает IT-специалистов, обеспечивающих работу сайтов, программного обеспечения и серверного оборудования. Отмечается, что 44 процента рабочих мест в этом направлении остается незакрытыми.
Кроме того, говорится в исследовании Росстата, незанятым остается каждое десятое рабочее место в сфере web-разработки и создания мультимедийных приложений. 11 процентов вакантных рабочих мест обнаружилось в области системной аналитики, подчеркивает Росстат.
Также, добавило ведомство, в России также есть потребность в системных администраторах, специалистах по базам данных и сотрудниках по поддержке пользователей.
Ранее сервис SuperJob назвал отрасль с самым большим числом открытых вакансий в России. Таковой стала сфера строительства.