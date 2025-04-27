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12:45, 27 апреля 2025Экономика

В России рассказали о нехватке двух профессий в стране

Росстат: Российские компании остро нуждаются в аналитиках и разработчиках сайтов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Российские компании остро нуждаются в системных аналитиках и разработчиках сайтов. Об этом стало известно из данных Росстата, которые приводит РИА Новости.

Согласно исследованиям ведомства о потребности среднего и крупного бизнеса в сотрудниках за 2024 год, больше всего предприятиям не хватает IT-специалистов, обеспечивающих работу сайтов, программного обеспечения и серверного оборудования. Отмечается, что 44 процента рабочих мест в этом направлении остается незакрытыми.

Кроме того, говорится в исследовании Росстата, незанятым остается каждое десятое рабочее место в сфере web-разработки и создания мультимедийных приложений. 11 процентов вакантных рабочих мест обнаружилось в области системной аналитики, подчеркивает Росстат.

Также, добавило ведомство, в России также есть потребность в системных администраторах, специалистах по базам данных и сотрудниках по поддержке пользователей.

Ранее сервис SuperJob назвал отрасль с самым большим числом открытых вакансий в России. Таковой стала сфера строительства.

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