Названа отрасль с самым большим количеством вакансий

SuperJob: По количеству вакансий в РФ на первом месте сектор строительства

В I квартале текущего года самое большое количество вакансий отмечено в сфере строительства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на SuperJob.

Оказалось, что несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Банка России, данный сегмент российской экономики остался на первой позиции. Одна из причин этого, снижение притока трудовых мигрантов. На втором месте, промышленность, где как и в строительстве, самой востребованной категорией остались квалифицированные рабочие. Замыкает тройку отраслей с самым большим количеством вакансий транспортно-логистический сектор. В стране ощущается серьезный дефицит водителей.

В числе других сегментов экономики предъявляющих высокий спрос на рабочие руки: ретейл и IT.

Ранее сферу строительства в России сочли наиболее уязвимой к кадровому голоду. Там дефицит может дойти до 16-17 процентов. Как следствие, продолжат расти заработные платы. И если сохранится тот темп повышения, который имел место в прошлом году, то в 2025 году оклады строителей могут вырасти на 10-27 процентов.