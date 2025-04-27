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12:31, 27 апреля 2025Мир

В СВР высказались о претендентах на пост Папы Римского

Нарышкин: Претенденты на пост Папы Римского представляют разные направления
Варвара Митина (редактор)

Фото: Hiro Komae / Pool / AP

Претенденты на пост Папы Римского являются представителями разные направлений. Об этом ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, среди претендентов есть как приверженцы реформистского крыла католической церкви, так и консерваторы.

Ранее в крупнейшей польской букмекерской конторе Superbet сообщили, что наиболее вероятным новым Папой Римским станет кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин. На втором месте расположился Пьетро Паролина из Италии. Третьим идет Роберт Сара из Гвинеи.

21 апреля Папа Римский Франциск отошел в мир иной в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Его похороны прошли 26 апреля.

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