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14:55, 27 апреля 2025Россия

Военкор Поддубный заявил об уничтожении американской гаубицы на Украине

Военкор Поддубный сообщил об уничтожении гаубицы M777 в Харьковской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RFE / RL / SerhiiI Nuzhnenko / Reuters

В Харьковской области Украины российские войска уничтожили американскую гаубицу M777 калибра 155 мм. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Очередная американская гаубица M777 сожжена в Харьковской области. Обычно противник использует М777 как "кочующее орудие". На одном месте старается не задерживаться», — заявил российский военкор.

Он добавил, что орудие уничтожили бойцы-операторы дронов 1-й гвардейской танковой армии группы войск «Запад» Вооруженных сил России.

Ранее Поддубный рассказал о нокдауне самой боеспособной части Вооруженных сил Украины в результате освобождения Курской области. По словам военкора, сейчас они восстанавливают свою боеспособность. Поддубный подчеркнул, что разгром группировки украинской армии был неотвратим.

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