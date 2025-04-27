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22:21, 27 апреля 2025Мир

Землетрясение в Стамбуле повредило более тысячи зданий

Министр Курум: Землетрясение в Стамбуле повредило более тысячи зданий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум заявил, что землетрясение в Стамбуле повредило более одной тысячи зданий. Об этом он написал в социальной сети X.

«К настоящему времени мы обследовали 15 013 домов. Установлено, что 12 398 из них не получили повреждений, 1 025 незначительно повреждены», — отметил он. Глава ведомства также сообщил, что оценка ущерба продолжится.

23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки.

Ранее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан предупредил, что в будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. По его прогнозам, разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом.

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