Министр Курум: Землетрясение в Стамбуле повредило более тысячи зданий

Министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум заявил, что землетрясение в Стамбуле повредило более одной тысячи зданий. Об этом он написал в социальной сети X.

«К настоящему времени мы обследовали 15 013 домов. Установлено, что 12 398 из них не получили повреждений, 1 025 незначительно повреждены», — отметил он. Глава ведомства также сообщил, что оценка ущерба продолжится.

23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки.

Ранее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан предупредил, что в будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. По его прогнозам, разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом.