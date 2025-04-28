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09:00, 28 апреля 2025Мир

Американский губернатор призвал отбросить приличия для борьбы с Трампом

Губернатор Иллинойса Прицкер: Для борьбы с Трампом следует отбросить приличия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sophie Park / Reuters

Политикам из Демократической партии США следует отбросить приличия для борьбы с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер, передает Politico.

«Нам нужно сбросить ржавчину проверенных опросами формулировок, десятилетия устоявшихся приличий. Это затуманило наши лучшие инстинкты», — отметил Прицкер.

По словам губернатора, «ничего не делающие типы» из Демпартии своим бездействием уступили власть республиканцам. Он добавил, что подобные политики предпочитают критиковать своих однопартийцев вместо того, чтобы обратить внимание на собственную нехватку смелости.

В ноябре 2024 года Прицкер стал инициатором создания группы сопротивления политике Трампа, избранного по итогам прошедших в том месяце президентских выборов.

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