Аналитик назвал россиянам два способа увеличения пенсии

Аналитик Ляшок: Продолжение трудовой деятельности увеличит размер пенсии россиян

В России увеличения пенсии можно добиться, выполнив два условия. Об этом рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

Во-первых, по словам эксперта, россияне могут продолжать трудовую деятельность. В этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя. Второй же способ — временный отказ от выплат, предусмотренный законодательством РФ. В данном случае пенсия не начисляется, однако при возобновлении ее выдают в повышенном размере.

Также Ляшок напомнил, что размер будущей пенсии зависит от множества факторов. Главные: официальная продолжительность трудового стажа и размеры заработной платы, с которой идут отчисления в Соцфонд. При этом некоторые другие виды деятельности также учитывают при расчете размера пенсий: периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами.

Ранее профессор Вадим Виноградов также рассказал, что существует несколько способов увеличить пенсию. Так, россияне могут увеличить размер выплат, если отложат выход на заслуженный отдых. Как уточнил эксперт, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.

На днях россиян предупредили, что ряд пенсионеров в апреле получит сразу две выплаты. Так, две пенсии получат те россияне, кто ждет выплату 1-4 каждого месяца. На 1-4 мая выпадают нерабочие дни, в связи с этим выплату начислят в конце апреля.