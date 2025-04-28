«Bild на русском»: Украина готовит план Б на случай провала мирного соглашения

Украина готовит план Б на случай провала мирного соглашения. Об этом пишет «Bild на русском» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов) в Telegram.

Отмечается, что США все настойчивее предлагают Украине согласиться на мирный план и отдать часть территорий. Однако пока Киев отвечает на это отказом и обходится без новых поставок американского оружия.

Как стало известно изданию, чтобы не остаться беззащитной, Украина готовит план Б, активно развивая оборонную промышленность. «Производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч штук в 2023 [году] до 1,5 миллиона в прошлом году, а к концу 2025-го должно дотянуть до трех миллионов», — говорится в публикации. Кроме того, сообщается, что если в 2022 году Украина вообще не производила гаубиц, то теперь ежемесячно выпускает по двадцать самоходных гаубиц «Богдан».

Как указало издание, главной проблемой Вооруженных сил Украины сегодня является нехватка людей. Чтобы набрать добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, Минобороны страны увеличило оклады военнослужащих.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в вопросе мирных переговоров. По утверждению издания, политик лишился всех, на кого надеялся опереться.