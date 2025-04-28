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09:44, 28 апреля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала фигуру в ультракоротких шортах

Российская блогерша Дилара Зинатуллина показала фигуру в ультракоротких шортах
Мария Винар

Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис видео, в котором запечатлела себя на камеру в черных ультракоротких шортах и бюстгальтере без бретелей. После этого она примерила зеленый вельветовый костюм, состоящий из укороченного жакета и юбки длины мини.

На размещенных кадрах можно заметить, что образ знаменитости дополнили круглые массивные серьги. Кроме того, она оформила черные графичные стрелки и нанесла на губы нюдовую помаду.

В марте Дилара Зинатуллина раскрыла секрет похудения.

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