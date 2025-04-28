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18:58, 28 апреля 2025Экономика

Дачникам дали совет по спасению растений от заморозков

Агроном Слесарский: Пострадавшие от холода культуры нужно обработать препаратами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поврежденным заморозками растениям следует оказать грамотную помощь. Способы сделать это назвал председатель правления союза садоводов Республики Татарстан Илья Слесарский в беседе с «БИЗНЕС Online».

По словам эксперта, кратковременные заморозки не способны повлиять на урожай. Однако культуры, которые пострадали от минусовых температур, нужно обработать. «Важно использовать холодную воду. Чем холоднее, тем лучше. И при обработке таких растений нельзя их поливать из шланга, нужно делать обработку распрыскиванием в виде пыли», — посоветовал агроном.

Он добавил, что ранние растения и цветы можно дополнительно стимулировать препаратами и комплексным составом. Подойдет обработка с «Цирконом Плюс», янтарной кислотой и аминокислотами.

Ранее директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал дачникам, как правильно перевозить саженцы на участок. По его словам, лучше всего использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями.

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