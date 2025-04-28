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12:43, 28 апреля 2025Экономика

Дачников научили правильно перевозить саженцы на участок

Эксперт Коптев: Саженцы нужно перевозить в контейнерах с вентиляцией
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

При транспортировке растений из дома на участок нужно соблюдать правила, чтобы их не повредить. Безопасно перевозить саженцы на участок научил дачников директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев в беседе с РИАМО.

Так, эксперт посоветовал использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями — они обеспечат приток воздуха и предотвратят перегрев корней. При этом лучше всего подойдут пластиковые емкости, которые прочнее керамических.

«Дополнительно защитить растения от повреждений помогут упаковочные материалы — например, старые газеты, картон или специальные растительные покрытия. Чтобы предотвратить пересыхание, рекомендуем перевозить саженцы с комом земли, обернув его с кусками грунта во влажную хлопковую ткань и высокопрочную бумагу», — посоветовал Коптев.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить машину к дачному сезону. Нужно проверить радиаторы, антифриз, и подвеску авто, посоветовали специалисты.

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