Девушка ослепла после 13 кувырков подряд

Жительница США Кобб потеряла зрение на три месяца из-за кувырков

Жительница США Дебора Кобб рассказала, как потеряла зрение на три месяца из-за того, что слишком много раз сделала «колесо». Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в мае 2002 года. По словам Кобб, тогда ей было 19 лет, и она с друзьями поехала к океану. Женщина объяснила, что в детстве занималась гимнастикой, и с тех пор любила делать акробатические элементы при любом удобном случае. «В тот день на пляже, на мягком, ровном песке, я не смогла устоять», — призналась Кобб.

Девушка сделала 13 кувырков подряд и ослепла. По словам Кобб, ее охватило головокружение, а перед глазами появилось странное оранжевое пятно. Она не испытывала боли, однако зрение никак не возвращалось. По воспоминаниям женщины, вечером она не могла различить вывески на улице. Проснувшись на следующий день, она все так же не могла четко видеть.

В больнице Кобб диагностировали повреждение сетчатки из-за солнца. Однако позже врачи установили, что состояние девушки намного хуже. Из-за кувырков у Кобб произошел разрыв кровеносных сосудов в макуле — центральной части сетчатки. Крови было не так много, но она мешала видеть. «Я не могла водить машину, заниматься учебой или смотреть телевизор. Я была опустошена», — рассказала женщина.

Спустя три месяца зрение Кобб вернулось, но эта ситуация негативно повлияла на ее здоровье. Сейчас женщине 42 года, однако, по ее словам, у нее «глаза 80-летнего старика». Кобб объяснила, что она все еще периодически временно теряет зрение из-за перенапряжения, поэтому старается во всем быть аккуратной. Она призналась, что с того года больше ни разу не делала «колесо», хоть и скучает по нему.

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