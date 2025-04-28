Девушка пришла в ярость из-за сообщения мастера после эпиляции

NYP: Девушку разозлила просьба мастера доплатить за эпиляцию из-за размера зоны

Австралийка сходила на восковую эпиляцию и разозлилась из-за неожиданного сообщения мастера. Подробности публикует New York Post (NYP).

27-летняя Сара Баттон рассказала, что после процедуры получила от мастера сообщение со следующим содержанием: «В следующий раз вам придется доплатить 5-10 долларов из-за размера зоны работы. Ничего личного, надеюсь вы меня понимаете». «Без проблем», — ответила девушка, но вскоре, обдумав просьбу мастера, пришла в ярость.

По словам клиентки, сначала она почувствовала себя сбитой с толку, затем ей стало стыдно. «Но затем мои чувства переросли в ярость. Больше всего меня разозлил тот факт, что она ничего не сказала во время процедуры, а написала мне смс, когда я вернулась домой», — посетовала Баттон в соцсетях.

Комментаторы поддержали девушку, указав на непрофессионализм мастера эпиляции. «Больше никогда не ходи в это место», «Это ужасно», «Как непрофессионально!», «Как мастер заявляю, что написанное вам — это полнейший бред», «Не верю, что мастер мог отправить такое клиенту», — высказывались пользователи.

В мае российский врач назвала опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов.