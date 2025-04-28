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13:26, 28 апреля 2025Путешествия

Экипаж самолета ошибочно обвинил пассажиров в краже телефона

Экипаж Wizz Air ошибочно обвинил пассажиров в краже телефона охранника аэропорта
Алина Черненко

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Экипаж авиакомпании Wizz Air ошибочно обвинил пассажиров в краже телефона охранника аэропорта и задержал рейс почти на полтора часа. Об этом сообщает Birmingham Live.

Уточняется, что инцидент произошел 24 апреля на борту самолета, собиравшегося вылететь из Лондона в столицу Албании Тирану. Сотрудники воздушной гавани увидели на камерах видеонаблюдения, как один из пассажиров якобы берет смартфон охранника, и вызвали в салон полицейских. Однако после проверки бортпроводники объявили, что гаджет на борту не обнаружили.

Ранее сотрудник российского аэропорта украл у пассажирки люксовые часы и попался. Сначала мужчина отнес пакет с дорогим аксессуаром в служебное помещение, а затем решил присвоить его себе.

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