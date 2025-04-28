Еврокомиссар признал зависимость Европы от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Йергенсен: Европа по-прежнему зависит от газа из РФ

Европа по-прежнему зависит от поставок газа из России. Этот факт признал еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен в ходе интервью порталу Table.Media.

«Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа», — сказал Йергенсен. Он подчеркнул, что такое положение ЕС «неприемлемо по политическим, моральным и соображениям безопасности». Еврокомиссар пообещал представить дорожную карту, которая будет описывать поэтапный отказ Европы от газа из РФ.

В то же время он отметил, что у Европы есть зависимость еще и от сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют Соединенные Штаты. Он понадеялся, что «уществуют возможности импортировать еще больше газа из США».

Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил, что перезапуск «Северного потока» может состояться, хоть и не на всех ветках трубопровода. По его словам, без российского газа невозможно оставаться конкурентоспособным.