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01:41, 28 апреля 2025Мир

Еврокомиссар признал зависимость Европы от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Йергенсен: Европа по-прежнему зависит от газа из РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Европа по-прежнему зависит от поставок газа из России. Этот факт признал еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен в ходе интервью порталу Table.Media.

«Очевидно, что мы по-прежнему зависим от российского газа», — сказал Йергенсен. Он подчеркнул, что такое положение ЕС «неприемлемо по политическим, моральным и соображениям безопасности». Еврокомиссар пообещал представить дорожную карту, которая будет описывать поэтапный отказ Европы от газа из РФ.

В то же время он отметил, что у Европы есть зависимость еще и от сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют Соединенные Штаты. Он понадеялся, что «уществуют возможности импортировать еще больше газа из США».

Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил, что перезапуск «Северного потока» может состояться, хоть и не на всех ветках трубопровода. По его словам, без российского газа невозможно оставаться конкурентоспособным.

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