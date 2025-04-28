Главком ВСУ Сырский приказал усилить группы инструкторов для солдат 18-24 лет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал усилить группы инструкторов для солдат 18-24 лет, подписавших контракт с армией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в Вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. (...) Определил задачи, в частности для усиления групп инструкторов в рамках проекта», — написал главком. Он также напомнил, что сейчас не достигшие мобилизационного возраста контрактники могут служить в 24 украинских бригадах.

При этом Сырский подчеркнул, что оперативная обстановка на фронте остается сложной для украинских войск. По его словам, командование ВСУ усиливает подготовку военных и улучшает качество армии.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что поражение украинских войск в Курской области станет концом карьеры главкома ВСУ. По его словам, в ходе вторжения на российскую территорию Киев лишился огромного количества техники — танков, систем залпового огня и систем противовоздушной обороны (ПВО).