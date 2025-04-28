Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 28 апреля 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия ночной атаки более 100 дронов ВСУ на российский регион

Богомаз: Из-за ночной атаки дронов ВСУ на Брянскую область повреждены жилые дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В результате ночной массированной атаки более 100 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области повреждены семь жилых домов, еще один сгорел. Последствия налета раскрыл губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, также повреждено остекление двух квартир в многоквартирном доме и кабина строительного крана. Огнем уничтожено семь легковых машин. «Возгорание в здании Института управления и бизнеса, а также в помещении производственного склада оперативно ликвидировано, — добавил Богомаз. — В двух районах области повреждены объекты энергоснабжения».

Он подчеркнул, что на местах работают правоохранительные органы и оперативные службы. В населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения, организованы аварийно-восстановительные работы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 28 апреля 115 беспилотников ВСУ. 102 из них сбили в Брянской области. Помимо этого, два летательных аппарата перехватили в Крыму, один — в Белгородской области, еще один — над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области

    В Кремле высказались о новом разговоре Путина и Трампа

    В российском регионе суд арестовал начальника миграционной службы МВД

    Пленный рассказал о приоритетном положении «Азова» в Мариуполе

    Бывшему президенту Украины вынесли судебный приговор

    В Канаде пройдут парламентские выборы

    Цыганова назвала Анну Asti предателем родины

    Гинеколог назвала женщинам убивающие здоровье ошибки

    Лавров назвал разницу между администрациями Байдена и Трампа

    Рубио отчитался перед Лавровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости