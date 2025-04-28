Трамп заявил об отсутствии свободной и честной прессы в США

Трамп заявил, что в США больше нет свободной и честной прессы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в искажении информации. На своей странице в соцсети Truth Social он заявил об отсутствии в стране свободной и честной прессы.

«У нас в стране больше нет свободной и честной прессы. У нас есть пресса, которая пишет плохие истории и обманывает по-крупному, когда речь идет о результатах опросов общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Это печально!» — написал Трамп.

Ранее были опубликованы результаты опроса Reuters/Ipsos, согласно которым рейтинг общественного одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Уточнялось, что около 42 процентов респондентов одобрили деятельность политика на посту президента, что оказалось ниже показателя в 43 процента в опросе трехнедельной давности.

Перед этим американский лидер позлорадствовал над журналистом CNN Джимом Акостой. Трамп назвал его одним из худших репортеров в истории журналистики.