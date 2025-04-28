Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:50, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Трамп заявил об отсутствии свободной и честной прессы в США

Трамп заявил, что в США больше нет свободной и честной прессы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в искажении информации. На своей странице в соцсети Truth Social он заявил об отсутствии в стране свободной и честной прессы.

«У нас в стране больше нет свободной и честной прессы. У нас есть пресса, которая пишет плохие истории и обманывает по-крупному, когда речь идет о результатах опросов общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Это печально!» — написал Трамп.

Ранее были опубликованы результаты опроса Reuters/Ipsos, согласно которым рейтинг общественного одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Уточнялось, что около 42 процентов респондентов одобрили деятельность политика на посту президента, что оказалось ниже показателя в 43 процента в опросе трехнедельной давности.

Перед этим американский лидер позлорадствовал над журналистом CNN Джимом Акостой. Трамп назвал его одним из худших репортеров в истории журналистики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    В России раскрыли суть переговоров с Украиной без предварительных условий

    На СВО назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи

    В России отреагировали на заявление Южной Кореи о бойцах КНДР в Курской области

    Самолет с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за планшета

    Во Франции рассказали о желании Трампа избавиться от Макрона

    Мигранта задержали за подготовку поджога собора в российском регионе

    Перечислены модные замены белой футболке на лето

    Названа дата избрания нового Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости