В Израиле захотели возобновить поставки гумпомощи в Газу

WSJ: В Израиле обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу

В Израиле обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. По мнению чиновников, это «вопрос нескольких недель», написала газета Wall Street Journal (WSJ).

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. Дело в том, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, основные пункты пересечения границы закрыты.

«Израильские официальные лица говорят, что возобновление поступления помощи на территорию сектора Газа — это вопрос нескольких недель. Сейчас чиновники обсуждают, как лучше всего восстановить поставки на территорию», — сказано в статье журнала.

При этом некоторые израильские чиновники хотят, чтобы Израиль выполнял более активную роль в распределении помощи. В частности, предлагается открытие новой гуманитарной зоны на юге Газы, куда можно будет переселить жителей. Также план предусматривает привлечение частных американских компаний.

2 марта стало известно, что Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять новую схему по перемирию. Тогда Тель-Авив пообещал и «другие последствия», если ХАМАС продолжит отказываться. Спустя несколько дней, 9 марта, министр энергетики Израиля решил немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа.