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12:32, 28 апреля 2025Культура

Известную писательницу нашли убитой в ее плавучем доме

The Guardian: 58-летнюю писательницу Фролих нашли мертвой в ее плавучем доме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Melanie Dreysse / Picture Alliance / Legion-media

Известную в Германии 58-летнюю писательницу Александру Фролих нашли мертвой в ее плавучем доме в Гамбурге после жестокого нападения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление полиции.

В правоохранительных органах отказались предоставить больше подробностей произошедшего, так как расследование продолжается. «По данным местной телерадиокомпании NDR, ссылающейся на источники в полиции, Фролих была застрелена», — говорится в материале.

Уточняется, что тело писательницы обнаружил ее сын во вторник утром, 22 апреля. Полиция полагает, что она умерла между полуночью и 5:30 утра (по местному времени).

Александра Фролих начинала свою карьеру в качестве журналиста и работала в Киеве. В 2012 году она выпустила свой первый роман под названием «Моя русская свекровь и другие катастрофы», который быстро обрел популярность в Германии.

Ранее стало известно, что в Канаде на 86-м году жизни умер известный канадский актер, писатель, драматург и театральный деятель Жан-Клод Джермейн.

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