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07:08, 28 апреля 2025Бывший СССР

Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю

Марочко: ВСУ за прошедшую неделю потеряли 4,9 тыс. человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженных силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю в ходе боев на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потеряли 4,9 тысячи солдат и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«С 19 по 25 апреля 2025 года потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" составили более 4 920 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что также за прошедшую неделю были уничтожены восемь танков, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 28 складов боеприпасов и более 200 различных боевых машин.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что ВСУ понесли потери из-за вторжения в Курскую область и не достигли никаких результатов. Он подчеркнул, что все это время украинские военные оставались далеко от Курска, занимая совсем небольшую территорию.

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