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16:41, 28 апреля 2025Россия

Медицинские карты россиян с персональными данными оказались на свалке

Под Волгоградом на свалке нашли медицинские карты с персональными данными
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Медицинские карты россиян с персональными данными оказались на свалке под Волгоградом. Их нашли местные жители, пишет V1.RU.

Среди бытовых отходов на контейнерной площадке в российском регионе нашли баннер медицинского центра, упаковки из-под шприцев, а также разного рода документацию, в том числе — медицинские карты жителей, где отражены не только их персональные данные, но и истории болезней.

«Все то, что не должно выбрасываться на свалку. Просим принять меры на это полнейшее безобразие», — прокомментировала увиденное местная жительница.

По данным издания, после того, как кадры со свалки появились в сети, на место приехали сотрудники компании и в срочном порядке вывезли медицинские карты и рекламные конструкции.

Ранее в Санкт-Петербурге на свалке нашли сотни российских паспортов. В связи с инцидентом региональная полиция начала служебную проверку. Сообщалось, что документы являются архивными 2013-2015 года.

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