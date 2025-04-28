Под Волгоградом на свалке нашли медицинские карты с персональными данными

Медицинские карты россиян с персональными данными оказались на свалке под Волгоградом. Их нашли местные жители, пишет V1.RU.

Среди бытовых отходов на контейнерной площадке в российском регионе нашли баннер медицинского центра, упаковки из-под шприцев, а также разного рода документацию, в том числе — медицинские карты жителей, где отражены не только их персональные данные, но и истории болезней.

«Все то, что не должно выбрасываться на свалку. Просим принять меры на это полнейшее безобразие», — прокомментировала увиденное местная жительница.

По данным издания, после того, как кадры со свалки появились в сети, на место приехали сотрудники компании и в срочном порядке вывезли медицинские карты и рекламные конструкции.

Ранее в Санкт-Петербурге на свалке нашли сотни российских паспортов. В связи с инцидентом региональная полиция начала служебную проверку. Сообщалось, что документы являются архивными 2013-2015 года.