В Санкт-Петербурге на свалке нашли сотни российских паспортов

В Санкт-Петербурге полицейские проводят проверку по факту появления в интернете фотографий с копиями паспортов, документов и рапортов с персональными данными россиян, найденными на свалке. Об этом в среду, 20 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видна свалка с сотнями копий паспортов и служебных записок. Ряд выброшенных бумаг имеют опаленные края, что свидетельствует о попытке их уничтожения. По данным местной полиции, документы являются архивными 2013-2015 года.

В связи с инцидентом региональная полиция начала служебную проверку.

14 сентября сообщалось, что персональные данные миллионов абонентов сотового оператора «Билайн» были доступны всем желающим на протяжении двух недель.