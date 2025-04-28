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21:11, 28 апреля 2025Бывший СССР

Украина призвала усилить давление на Россию и КНДР

МИД Украины призвал усилить давление на Россию и КНДР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины призвало усилить давление на Россию и КНДР после «признания участия северокорейских войск» в украинском конфликте. Об этом пишет «Украинская правда».

«МИД Украины поручил международному сообществу применить санкционное давление на Россию и Северную Корею после признания прямого участия войск КНДР в войне», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

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