Украина призвала усилить давление на Россию и КНДР

МИД Украины призвал усилить давление на Россию и КНДР

Министерство иностранных дел Украины призвало усилить давление на Россию и КНДР после «признания участия северокорейских войск» в украинском конфликте. Об этом пишет «Украинская правда».

«МИД Украины поручил международному сообществу применить санкционное давление на Россию и Северную Корею после признания прямого участия войск КНДР в войне», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.