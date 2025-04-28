Минобороны России рассказало о подвиге сапера Кузина

Минобороны: Сержант Кузин оборудовал ограждения под огнем ВСУ

Сержант Максим Кузин оборудовал минно-взрывные заграждения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге сапера рассказало Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«После завершения минирования сержант Кузин передал информацию о точном расположении мин вышестоящему командованию. Во время возвращения к своему подразделению Максим обнаружил позицию вражеского снайпера, который осуществлял контроль над участком дороги. Быстро сориентировавшись в обстановке, Максим, используя личное оружие, уничтожил противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на следующий день ВСУ предприняли попытку атаки позиций Российской армии, однако потеряли две бронемашины и личный состав. В Минобороны подчеркнули, что действия Кузина позволили мотострелкам Вооруженных сил России удержать занятые позиции и выйти на новые рубежи.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.