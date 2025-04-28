Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:54, 28 апреля 2025Россия

Минобороны России рассказало о подвиге сапера Кузина

Минобороны: Сержант Кузин оборудовал ограждения под огнем ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сержант Максим Кузин оборудовал минно-взрывные заграждения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге сапера рассказало Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«После завершения минирования сержант Кузин передал информацию о точном расположении мин вышестоящему командованию. Во время возвращения к своему подразделению Максим обнаружил позицию вражеского снайпера, который осуществлял контроль над участком дороги. Быстро сориентировавшись в обстановке, Максим, используя личное оружие, уничтожил противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на следующий день ВСУ предприняли попытку атаки позиций Российской армии, однако потеряли две бронемашины и личный состав. В Минобороны подчеркнули, что действия Кузина позволили мотострелкам Вооруженных сил России удержать занятые позиции и выйти на новые рубежи.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

    В сети восхитились внешностью дочери Дольфа Лундгрена в бикини

    Появились кадры воюющих на стороне России на СВО французских добровольцев

    Минобороны России рассказало о подвиге сапера Кузина

    В Минске допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами

    Военблогер рассказал о везении российского бойца

    Ученые нашли объяснение загадочному выживанию древних людей

    Усик раскрыл дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира

    Атакующие Украину хакеры из Крыма — одни из самых опасных в мире. Что о них известно и как они связаны с ФСБ?

    Союзник Маска и серый кардинал Трампа. Что известно о самом влиятельном человеке в Белом доме прямо сейчас?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости