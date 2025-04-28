На Западе сравнили взгляды Путина и Трампа на украинский конфликт

Bloomberg: Взгляды Трампа на Украину все больше совпадают с позициями Путина

Взгляды президента США Дональда Трампа на украинский конфликт все больше совпадают с позициями президента России Владимира Путина. Об этом пишет западное агентство Bloomberg.

Агентство провело анализ более 300 публичных комментариев американского лидера в период с августа 2024 года по середину марта, а также более 3 тысяч публикаций президента и членов его администрации в социальных сетях с начала 2025 года с использованием большой языковой модели. Отмечается, что сближение точек зрения произошло после контактов американской и российской сторон.

Издание Bloomberg обнаружило корреляцию между контактами администрации Трампа с Путиным по таким вопросам, как цель Киева по вступлению в НАТО и политическая легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

«Хотя Путин неоднократно отрицал легитимность Зеленского с момента официального истечения срока полномочий президента Украины в мае 2024 года, анализ показывает, что Трамп начал поднимать этот вопрос только после разговора с российским лидером», — пишет агентство.

При этом неназванный бывший американский чиновник выразил мнение, что повторение тезисов российской стороны Вашингтоном не может напрямую указывать на влияние Кремля. По его словам, это, возможно, является следствием решимости США закончить конфликт любой ценой.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. По словам политика, желая завершить боевые действия как можно скорее, он пытается спасти множество жизней в мире. «Это может закончиться третьей мировой войной», — сказал президент США.