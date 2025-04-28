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22:30, 28 апреля 2025Мир

На Западе заявили о потере Зеленским контроля над украинскими военными после угроз офицера

Боуз: офицер бригады ВСУ открыто угрожает Зеленскому, который ничем не руководит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на угрозы офицера бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) президенту страны Владимиру Зеленскому и в связи с этим заявил о потере контроля Киева над собственными военными.

Речь идет о заявлении командира 414-й отдельной бригады ВСУ с позывным Мадяр, который пригрозил властям от имени военных в случае, если Киев откажется от территорий. Его слова процитировала журналистка Наталья Мосейчук. Офицер подчеркнул, что, если украинские власти будут разговаривать с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу».

«Открытые угрозы главнокомандующему со стороны его собственных войск. Еще одно доказательство того, что Зеленский на самом деле ничем не руководит», — подчеркнул Боуз.

Ранее президент Украины заявил, что Киев будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня.

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