На Западе заявили о потере Зеленским контроля над украинскими военными после угроз офицера

Боуз: офицер бригады ВСУ открыто угрожает Зеленскому, который ничем не руководит

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на угрозы офицера бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) президенту страны Владимиру Зеленскому и в связи с этим заявил о потере контроля Киева над собственными военными.

Речь идет о заявлении командира 414-й отдельной бригады ВСУ с позывным Мадяр, который пригрозил властям от имени военных в случае, если Киев откажется от территорий. Его слова процитировала журналистка Наталья Мосейчук. Офицер подчеркнул, что, если украинские власти будут разговаривать с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу».

«Открытые угрозы главнокомандующему со стороны его собственных войск. Еще одно доказательство того, что Зеленский на самом деле ничем не руководит», — подчеркнул Боуз.

Ранее президент Украины заявил, что Киев будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня.