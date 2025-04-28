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22:42, 28 апреля 2025Мир

На Западе заявили об отчаянии Зеленского из-за переговоров о мире

Аналитик Нимеллер: Зеленский находятся в отчаянии из-за мирных переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Нидерландский аналитик Йост Нимеллер заявил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за мирных переговоров, поскольку, по его мнению, не желает завершения конфликта.

«Зеленский находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме, — это эскалация в любое время», — высказался эксперт.

Нимеллер считает, что украинский лидер потеряет все, поскольку не останется у власти в случае завершения конфликта. Однако он понимает, что США могут лишить Киев разведданных, если тот пойдет на нарушение прекращения огня.

Аналитик пояснил, что в случае прекращения поставок оружия у Украины еще долгое время будут уже переданные вооружения, а остановка передачи разведданных имеет моментальный эффект.

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно будет действовать в дни 80-летия Победы. На Украине выдвинули встречное предложение — объявить перемирие на фронте на 30 дней. В США же призвали к постоянному прекращению огня.

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