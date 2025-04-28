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14:58, 28 апреля 2025Экономика

Названо условие для оживления рынка жилья в России

РГР: Рынок жилья в России оживится при ипотеке под 12-14 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Рынок жилья в России оживится при ипотеке со ставкой 12-14 процентов. Так считает почти половина членов Российской гильдии риелторов (РГР), пишет РИА Новости.

По словам специалистов, такой процент по ипотеке поможет наладить спрос на недвижимость в Раменском, Ногинске, Ступине Московской области, в Воронеже, Рязани, Костроме, Иванове, Калининграде, Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Ставропольском крае, Тольятти Самарской области, Дзержинске и Кстово Нижегородской области, Вольске Саратовской области, Екатеринбурге, Железногорске Красноярского края, Омске и Томске.

Еще в нескольких городах, среди которых Москва, Йошкар-Ола, Самара и Нижний Новгород, рынок жилья оживится с ипотекой под 15-17 процентов. А в Сочи, Перми и Ялте спрос на квартиры и дома повысится при ипотеке под 12 процентов.

Ранее Минцифры собрался отменить лимиты для банков по объемам выдачи льготной IT-ипотеки. Мера должна поддержать рынок недвижимости и удовлетворить высокий спрос на программу.

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