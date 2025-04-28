Определен фактор риска преждевременной смерти

AJPM: Потребление ультраобработанных продуктов повышает риск ранней смерти

Потребление ультраобработанных продуктов (УОП) связано с ростом числа предотвратимых преждевременных смертей по всему миру. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные национальных диетологических опросов и статистику в восьми странах. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ультраобработанные продукты — это готовые к употреблению или разогреву изделия с минимальным содержанием цельных ингредиентов. К ним относятся сладкие газированные напитки, магазинные выпечка и десерты, колбасы, упаковочные снеки, лапша быстрого приготовления и фастфуд. Как подчеркивают авторы работы, вред таких продуктов связан не только с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров, но и с самим процессом промышленной переработки с добавлением искусственных компонентов.

Исследование показало: с каждым увеличением доли УОП в рационе на 10 процентов риск смерти от всех причин возрастает на 3 процента. При этом уровень потребления таких продуктов сильно различается: если в Колумбии на их долю приходится около 15 процентов калорий, то в США — более 50 процентов.

По расчетам ученых, в странах с самым высоким уровнем потребления УОП до 14 процентов всех преждевременных смертей можно было бы предотвратить. Например, в США в 2018 году с потреблением ультраобработанных продуктов были связаны около 124 тысяч случаев.

Исследователи подчеркивают, что тенденция особенно тревожна для стран с низким и средним уровнем доходов, где потребление УОП продолжает стремительно расти.