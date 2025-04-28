Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 28 апреля 2025Наука и техника

Определен фактор риска преждевременной смерти

AJPM: Потребление ультраобработанных продуктов повышает риск ранней смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Потребление ультраобработанных продуктов (УОП) связано с ростом числа предотвратимых преждевременных смертей по всему миру. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные национальных диетологических опросов и статистику в восьми странах. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ультраобработанные продукты — это готовые к употреблению или разогреву изделия с минимальным содержанием цельных ингредиентов. К ним относятся сладкие газированные напитки, магазинные выпечка и десерты, колбасы, упаковочные снеки, лапша быстрого приготовления и фастфуд. Как подчеркивают авторы работы, вред таких продуктов связан не только с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров, но и с самим процессом промышленной переработки с добавлением искусственных компонентов.

Исследование показало: с каждым увеличением доли УОП в рационе на 10 процентов риск смерти от всех причин возрастает на 3 процента. При этом уровень потребления таких продуктов сильно различается: если в Колумбии на их долю приходится около 15 процентов калорий, то в США — более 50 процентов.

По расчетам ученых, в странах с самым высоким уровнем потребления УОП до 14 процентов всех преждевременных смертей можно было бы предотвратить. Например, в США в 2018 году с потреблением ультраобработанных продуктов были связаны около 124 тысяч случаев.

Исследователи подчеркивают, что тенденция особенно тревожна для стран с низким и средним уровнем доходов, где потребление УОП продолжает стремительно расти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

    Шаляпин объяснил феномен Кадышевой

    Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

    Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине

    В Госдуме ответили на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие России с КНДР

    Apple неожиданно выиграет от высоких торговых пошлин США

    Восьмерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Главврача российского роддома наказали за отказ делать аборт

    Ранка во рту у 23-летней медсестры оказалась симптомом опасной болезни

    Мужчина назвался мифическим змеем и попал в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости