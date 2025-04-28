Отношение командования ВСУ к пропавшим без вести раскрыли

ТАСС: ВСУ не уведомляют родственников пропавших без вести об их статусе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уведомляет родственников пропавших без вести солдат. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Чаще всего родственники пропавших без вести получают недостоверную информацию, а потом, когда мы предоставляем возможность пленным поговорить с родственниками, их родные удивляются, что они живы, а у них была другая информация», — рассказал собеседник агентства.

Ранее украинский омбудсмен Артур Добросердов сообщил, что в розыске в качестве пропавших без вести значатся 63 тысячи человек, из которых 10 тысяч находятся в плену.