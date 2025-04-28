Певица Ханна оголила ягодицы в микрошортах

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в образе, состоящем из топа-бандо, микрошортов и укороченной олимпийки. При этом звезда продемонстрировала оголенные ягодицы.

В качестве обуви она выбрала туфли на танкетке, дополнив образ белыми длинными носками и солнцезащитными очками.

Ранее в апреле певица Ханна снялась в оголяющем тело наряде без нижнего белья. Знаменитость предстала перед камерой в парике оттенка блонд и облегающем черном комбинезоне с мини-шортами.