Преемник Ле Пен захотел стать президентом

Le Parisien: Барделла выдвинется в президенты Франции, если Ле Пен запретят

Лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что готов баллотироваться в президенты страны в 2027 году в случае, если Марин Ле Пен запретят участвовать в выборах. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

«Нет никакой двусмысленности: Марин Ле Пен — мой кандидат. И если завтра ей помешают [участвовать в выборах], думаю, я смогу сказать вам, что выдвинусь сам», — сказал политик.

Сообщается, что ранее Барделла избегал прямых ответов на вопросы о возможном участии в президентских выборах.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, то Ле Пен не сможет принять в них участие.