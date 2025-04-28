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16:43, 28 апреля 2025Забота о себе

Ранка во рту у 23-летней медсестры оказалась симптомом опасной болезни

Daily Mirror: Крошечная ранка на языке оказалась раком
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Kennedy News and Media / The Mirror

Медсестра из Великобритании Джессика Таппенден-Роуэлл рассказала, что крошечная ранка на ее языке оказалась плоскоклеточным раком. О симптомах опасной болезни она рассказала Daily Mirror.

23-летняя жительница Великобритании отметила, что ранка во рту не заживала несколько месяцев, к тому же причиняла сильную боль, особенно если девушка съедала что-то кислое или зевала. «Я просто игнорировала это. Я была так занята работой, что мне и в голову не приходило провериться», — рассказала Таппенден-Роуэлл.

Девушка все же обратилась к врачам, когда рана во рту стала больше и вокруг нее появились белые пузырьки. По ее словам, вскоре ей объявили, что у нее рак и ей нужна срочная операция. Она рассказала, что хирург удалил часть ее языка, а затем восстановил его, взяв лоскут кожи с ее руки вместе с веной и артерией. Таппенден-Роуэлл добавила, что ей понадобилось несколько месяцев, чтобы восстановить речь и начать вновь есть обычную еду. «Мой язык теперь имеет другую форму. Это очень странно, но самой большой проблемой стала пища, потому что я не чувствую вкуса и не ощущаю ничего с правой стороны», — отметила она.

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Медсестра также добавила, что до болезни курила и иногда употребляла спиртное. Но, со слов ее хирурга, даже если бы она была алкоголичкой и заядлой курильщицей, в ее возрасте это бы не спровоцировало рак.

Ранее сообщалось, что 27-летняя британка диагностировала у себя рак крови благодаря нейросети. По ее словам, спустя год диагноз подтвердили квалифицированные врачи.

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