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06:26, 28 апреля 2025Культура

Раскрыта причина смерти звезды «Супермена»

Fox News: Причиной смерти актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джин Хэкмен

Джин Хэкмен. Фото: Andy Clark / Reuters

Причиной смерти оскароносного американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на результаты вскрытия.

«Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана», — говорится в документе.

Также у звезды «Супермена» был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор. По данным результатов вскрытия, у актера обнаружили застойную сердечную недостаточность, тяжелую хроническую гипертензивную болезнь с поражением почек и соответствующие болезни Альцгеймера нейродегенеративных признаков.

26 февраля Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико вместе с супругой и их собакой. Смерть звезды фильма «Супермен» подтвердил окружной шериф Адан Мендоса.

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