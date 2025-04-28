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15:20, 28 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали время наплыва комаров

Биолог Марьинский: Массовый наплыв комаров в Центральную РФ произойдет в мае
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Массовый вылет первых комаров в центральных регионах европейской части России можно ожидать в середине мая, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Пока в этой части России не произошло массового появления комаров. Однако в южных регионах страны вылупившиеся из яиц личинки уже могли успеть развиться во взрослых комаров.

При этом если похолодание в центре страны затянется, вылет комаров сместится на конец мая или даже начало июля. В центральной части России комары начнут появляться на юге и постепенно двигаться на север.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что очередная волна холодов в Москве может завершиться в пятницу, 2 мая. К пятнице под действием антициклона в Москве установится температура в пределах 13-15 градусов тепла, что соответствует норме начала мая.

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