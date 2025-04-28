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11:29, 28 апреля 2025Экономика

Россиянам пообещали повсеместное похолодание

Синоптик Вильфанд: Температурные рекорды в Европейской России не прогнозируются
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Никаких температурных рекордов на территории Европейской России на следующей неделе не ожидается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителей Центральной России ждет повсеместное похолодание, уточнил синоптик.

Ранее снегопады обрушились на Пермь. По прогнозу синоптиков, непогода может продлиться несколько дней, а количество осадков составит от 20 до 35 миллиметров. Горожане тем временем начали лепить снеговиков.

Похолодание также наступило в Москве. Со вторника, 29 апреля, по пятницу, 2 мая, температура будет ниже нормы на три градуса, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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