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13:42, 28 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

Во Владивостоке задержали мужчину за распространение детской порнографии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владивостоке задержали мужчину за распространение детской порнографии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, 57-летний мужчина хранил и распространял через одну из социальных сетей порнографические материалы с участием несовершеннолетней. Для этого он использовал несколько аккаунтов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий его нашли и задержали. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, компьютер и USB-накопитель, которые содержали доказательства его преступной деятельности. Все материалы переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что назван возможный срок российскому тренеру за домогательства к юным фигуристкам.

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