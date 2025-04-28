Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

Во Владивостоке задержали мужчину за распространение детской порнографии

Во Владивостоке задержали мужчину за распространение детской порнографии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, 57-летний мужчина хранил и распространял через одну из социальных сетей порнографические материалы с участием несовершеннолетней. Для этого он использовал несколько аккаунтов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий его нашли и задержали. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, компьютер и USB-накопитель, которые содержали доказательства его преступной деятельности. Все материалы переданы в следственные органы.

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