Россиянка спасла аиста со сломанным крылом

В Калининградской области женщина спасла аиста со сломанным крылом

В Ласкино, Калининградская область, женщина спасла раненого аиста. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Местная жительница заметила птицу, когда гуляла с собакой. Она испугалась, что это самец, который бросил птенцов из ближайшего гнезда, и позвонила в 112. На место прибыли две спасательницы с сачками. Им удалось поймать птицу и спеленать. Оказалось, что у аиста сломано крыло.

Аиста отправили в приют для раненых птиц под Балтийском. Там сказали, что крыло уже не вылечить. Аист больше не сможет летать, теперь он будет жить под присмотром специалистов.

После этого местная жительница отправилась к гнезду, чтобы проверить самку и птенцов. По ее словам, она думала, что их придется подкармливать. Однако раненый аист оказался не связан с этим гнездом.

Ранее сообщалось, что житель села Иковка в Курганской области подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам. Выяснилось, что перелома у птицы нет, травма больше похожа на ушиб.