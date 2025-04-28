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12:33, 28 апреля 2025Россия

Российские военные взяли на вооружение технику НАТО

Бойцы ВС России взяли на вооружение захваченную под Курском БМП Bradley
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли на вооружение захваченную под Курском бронемашину пехоты (БМП) Bradley. Об этом российские военнослужащие рассказали корреспонденту портала aif.ru.

Как сообщили военнослужащие, техника НАТО была захвачена в бою в селе Казачья Локня. Украинские военные пытались вести из нее огонь по бойцам ВС России, но последние подавили сопротивление ударным дроном.

«Оказалось, что она [БМП] в нормальном состоянии (...) Наши кулибины местные достаточно быстро ее восстановили (...) Теперь парни с помощью этой машины обучаются и совершенствуются. Выходит, хоть и косвенно, но у нас получается бить врага его же оружием», — рассказали журналисту бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС России получили более 4000 единиц бронетанковой техники в 2024 году.

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