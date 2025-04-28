Бойцы ВС России взяли на вооружение захваченную под Курском БМП Bradley

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли на вооружение захваченную под Курском бронемашину пехоты (БМП) Bradley. Об этом российские военнослужащие рассказали корреспонденту портала aif.ru.

Как сообщили военнослужащие, техника НАТО была захвачена в бою в селе Казачья Локня. Украинские военные пытались вести из нее огонь по бойцам ВС России, но последние подавили сопротивление ударным дроном.

«Оказалось, что она [БМП] в нормальном состоянии (...) Наши кулибины местные достаточно быстро ее восстановили (...) Теперь парни с помощью этой машины обучаются и совершенствуются. Выходит, хоть и косвенно, но у нас получается бить врага его же оружием», — рассказали журналисту бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС России получили более 4000 единиц бронетанковой техники в 2024 году.