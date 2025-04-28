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16:56, 28 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Каменку в Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль российскими войсками Каменки в Харьковской области свидетельствует об успехах продвижения Вооруженных сил (ВС) России на двуреченском плацдарме. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские войска работают на очень обширном участке фронта. Он добавил, что на некоторых участках местности российские военные нашли несколько уязвимых мест в обороне украинских войск, в том числе в районе Каменки. Аналитик рассказал, что у двуреченского плацдарма «довольно серьезно развивается динамика событий». Он заключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «затыкать дыры» на этом участке фронта.

Ранее Марочко рассказал, что ВС России взяли под контроль участок трассы на купянском направлении в Харьковской области. Он добавил, что российские военные также продвинулись в лесистой местности в районе населенного пункта Красное Первое.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС России. Он отметил успехи армии России на красноармейском, краснолиманском и великоновоселковском направлениях.

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