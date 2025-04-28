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07:58, 28 апреля 2025Силовые структуры

Российское правительство подготовило поправки об уголовной ответственности для дропперов

В России для дропперов введут уголовную ответственность
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В России правительство подготовило поправки об уголовной ответственности для дропперов. Об этом сообщает Ведомости.

Законопроект касается статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. За передачу карты третьим лицам за деньги придется заплатить штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, получить 480 часов обязательных работ или ограничение свободы на два года. Такое наказание предусмотрено даже для клиентов банка, которые сами проводят незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников.

Те, кто специально приобретает карты для мошенников, будут оштрафованы на сумму до миллиона рублей, получат четыре года принудительных работ или до шести лет колонии. А за использование чужих карты или электронных кошельков — до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.

Отмечается, что к неправомерным операциям добавят переводы или получение средств без законных оснований. Проект 28 апреля рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о заочных судах над любыми лицами за рубежом, совершившими преступления против безопасности России.

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