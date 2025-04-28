Центробанк признал рост инфляционных ожиданий россиян

Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян с 12,9 % до 13,1 %

В апреле инфляционные ожидания россиян на следующий год выросли с 12,9 до 13,1 процента, хотя на горизонте пяти лет они сократились до 11,5 процента. Об этом говорится в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» Центробанка.

Наблюдаемая населением инфляция опустилась до 15,9 процента, а индекс потребительских настроений не изменился. В этом параметре наблюдается противоположная динамика — оценка текущего состояния ухудшилась, а ожидания — улучшились.

Ценовые ожидания предприятий снижаются, но остаются на высоком уроне. Этот результат объясняется замедлением роста издержек, в том числе в связи с укреплением рубля, и сокращением фактического спроса.

Инфляционные ожидания населения остаются одним из основных параметров, на которые ориентируется регулятор при выборе уровня ключевой ставки. Его эффект основан на следующем механизме: чем выше ожидается рост цен, тем больший процент по вкладам необходим, чтобы добиться от человека сберегательного поведения.

В рамках борьбы с высокой инфляцией ЦБ стремится сократить спрос, а если гражданин решит, что при хранении средств на депозите он потеряет накопления, то постарается потратить их, что приведет к увеличению спроса и, соответственно, разгону инфляции. По прогнозу Банка России, к концу декабря она должна снизиться до 7-8 процентов.

На прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента. В регуляторе указали на позитивные тенденции, снижающие вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), но подчеркнули, что пока рано говорить об их устойчивости.