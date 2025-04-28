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18:50, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян отреагировала на объявленное Путиным перемирие пословицей

Симоньян отреагировала пословицей на объявленное Путиным перемирие в зоне СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала пословицей на решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Потому что волкодав прав, а людоед — нет», — написала Симоньян, комментируя новость о перемирии.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти пять тысяч раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

Перед этим Симоньян прокомментировала отступление ВСУ из Курской области. Об освобождении региона стало известно 26 апреля.

«Волкодав прав, а людоед — нет» — пословица из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа». Ее можно встретить в романе Александра Солженицына «В круге первом».

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