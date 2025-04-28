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10:44, 28 апреля 2025Экономика

Сложную погоду предрекли шести российским регионам

Синоптик Вильфанд: Мощный ветер и дожди ожидаются в шести регионах России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Мощный ветер и дожди ожидаются в Иркутской области, на Байкале, в Бурятии, Забайкалье, Свердловской и Челябинской областях. Сложную погоду шести регионам страны предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Так, в Иркутской области ветер усилится до 25 метров в секунду, есть вероятность пыльной бури. «На севере региона пройдет дождь, переходящий в мокрый снег и снег. В начале недели в прибрежной зоне озера Байкал ветер будет бушевать до 30 метров в секунду, на самом озере — до 37 метров в секунду», — добавил синоптик.

В Бурятии скорость ветра достигнет 25-30 метров в секунду, на севере региона пройдут осадки. Сейчас в регионе четвертый (высокий) класс пожароопасности, а сильный ветер будет способствовать распространению огня, предупредил Вильфанд. «Сильный ветер прогнозируется и в Забайкалье», — добавил метеоролог.

Холодная погода со снегом, дождем и гололедицей ожидается в ближайшие дни в Свердловской и Челябинской областях. Ветер в регионах Урала может усилиться до 23 метров в секунду.

Ранее снегопады обрушились на Пермь. Синоптики сообщили, что непогода может продлиться несколько дней, а количество осадков составит от 20 до 35 миллиметров. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

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