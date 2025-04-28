Из автомобилей уберут руль в 2026 году

Mercedes-Benz и Toyota откажутся от обычного механического руля в автомобилях

Несколько крупных автопроизводителей запустили процесс постепенного отказа от классического рулевого колеса в автомобилях. Об этом сообщает издание TechRadar.

Авторы медиа заметили, что такие планы озвучили в Mercedes-Benz и Toyota, а Tesla уже частично заменила обычный руль на электронный. Так, в Mercedes-Benz сообщили, что в 2026 году выйдет электрический седан EQS, который получит рулевой штурвал с поддержкой технологии Steer-by-Wire.

В немецкой корпорации объяснили, что Steer-by-Wire подразумевает отказ от классического рулевого колеса, механическим образом связанным с колесами. Вместо этого система будет фиксировать повороты штурвала и передавать сигналы колесам по проводам.

В Mercedes-Benz заметили, что Steer-by-Wire обеспечивает более точное и простое управление автомобилем. Также водитель не будет ощущать вибрации и удары, возникающие от контакта колес с поверхностью. По словам инженеров, новые органы управления обходятся без рулевой колонки, поэтому садиться в машину и выходить из нее будет комфортнее.

О выпуске автомобилей с электронным рулевым управлением ранее заявили в Toyota — под дочерним брендом Lexus компания планирует представить автомобиль RZ. Подобную систему уже применили в электрических пикапах Tesla Cybertruck.

В середине апреля корпорация Tesla отчиталась о запуске полной системы беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) на своем заводе в Техасе. Машины на базе этой системы научили самостоятельно сходить с конвейера.