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10:14, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик описал работу в эмиграции словами «ощущение, что ты побираешься»

Комик Айрапетов заявил, что выступал в концертном зале торгового центра
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Говорящие Головы / Youtube

Известный российский комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, рассказал, что в эмиграции ему приходится выступать в необычных местах. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-проекту «Говорящие головы».

Юморист поиронизировал, что ему приходилось проводить концерты на корабле, на вокзале и в концертом зале в торговом центре в разных европейских городах. Айрапетов уточнил, что под «кораблем» он понимал ресторан на воде, а под «вокзалом» — зал, находящийся рядом с железной дорогой. Комик добавил, что после этих концертов у него возникали сомнения в серьезности его работы.

«Когда на вокзале и на корабле выступил, есть ощущение, что ты побираешься. Хотя залы хорошие», — высказался стендапер.

Ранее Айрапетов порассуждал о возвращении в Россию. Он заявил, что в ближайшее время этого не случится.

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