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16:08, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик заявил о сильном желании вернуться

Комик Айрапетов заявил, что во время жизни в Казахстане очень хотел в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный российский комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, признался, что очень хотел вернуться, когда жил в Казахстане. Об этом желании он рассказал в интервью проекту «Говорящие головы», доступном на YouTube.

Айрапетов, который после отъезда из России жил в Казахстане, отметил, что ему было тяжело жить в этой стране. «Надо было ехать дальше, потому что мне в Казахстане очень хотелось в Россию, потому что она близко. И говоришь на русском, и все такое», — рассказал комик.

В итоге он переехал в столицу СербииБелград. Эту страну Айрапетов назвал сложным регионом со сложными людьми. Юморист добавил, что хотел бы уехать и из Белграда.

Ранее Айрапетов порассуждал о перспективах вернуться в Россию. Он заявил, что в ближайшее время не собирается этого делать.

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