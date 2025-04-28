Уехавший из России комик заявил о сильном желании вернуться

Комик Айрапетов заявил, что во время жизни в Казахстане очень хотел в Россию

Известный российский комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, признался, что очень хотел вернуться, когда жил в Казахстане. Об этом желании он рассказал в интервью проекту «Говорящие головы», доступном на YouTube.

Айрапетов, который после отъезда из России жил в Казахстане, отметил, что ему было тяжело жить в этой стране. «Надо было ехать дальше, потому что мне в Казахстане очень хотелось в Россию, потому что она близко. И говоришь на русском, и все такое», — рассказал комик.

В итоге он переехал в столицу Сербии — Белград. Эту страну Айрапетов назвал сложным регионом со сложными людьми. Юморист добавил, что хотел бы уехать и из Белграда.

Ранее Айрапетов порассуждал о перспективах вернуться в Россию. Он заявил, что в ближайшее время не собирается этого делать.