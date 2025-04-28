Умер актер из «Ералаша» и «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Актер Театра Российской армии Алексей Крыченков умер в возрасте 83 лет

Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков, известный по ролям в «Ералаше» и «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также служивший в центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Об этом сообщает Telegram-канал театра.

Актеру было 83 года.

«В памяти почитателей его творчества и таланта навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста. Они составляют гордость и славу российской культуры», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что артист многие годы выступал с концертами в воинских частях и работал на «армейской сцене» более 62 лет. Также он был награжден орденом «За верность долгу» второй степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве». Наиболее известными киноработами Крыченкова стали роли в проектах «Девчата», «Следствие ведут ЗнаТоКи», киножурналах «Фитиль» и «Ералаш».

Ранее стало известно, что народный артист России Фидан Гафаров умер в 77 лет.